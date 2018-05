Festivals: Österreich mutiert zum Pop-Exportland

Schroff und wild sind die Färöer-Inseln im Nordatlantik. Obwohl sie Hunderte Kilometer fernab vom europäischen Festland liegen – geschweige denn von Österreich – sind Bilderbuch voriges Jahr auch dort zu Topstars geworden. Beim „G!“-Festival am Strand bei Sydrugota mischte die Band die Insulaner auf: Tausende sangen „Bungalow“ mit, obwohl sie kein Wort Deutsch können. Die Stimmung kochte derart hoch, dass sich der Veranstalter nachher ärgerte: „Ich hätte Bilderbuch als Headliner buchen sollten!“

Wie gut die österreichischen Bands zur Zeit auch in Deutschland ankommen, zeigt das morgen, Freitag, startende Zwillings-Festival „Rock am Ring“/Rock im Park“: Mavi Phoenix und Yung Hurn sind mit dabei. Und Bilderbuch an höchst prominenter Stelle: Sie spielen auf der Beck’s Carter Stage als Co-Headliner – direkt vor den Gorillaz.