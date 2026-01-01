Neun TV-Tipps für den 1. Jänner: Kreuzfahrt ins Glück (und nach Afrika)

Die gute Nachricht zuerst: Wer das TV-Event des heutigen Tages am Vormittag eventuell verschlafen hat und gerade den Internetzugang für ORF ON nicht findet, hat um 20.15 auf 3sat die Chance, das Neujahrskonzert nachzuschauen. Für alle anderen aber birgt der erste Tag des Jahres ein Programm, bei dem man nach der langen Silvesternacht nicht übermäßig herausgefordert wird, außer, man will das.

Ein wunderbarer Film, mit dem man dem morgigen ersten Arbeitstag des Jahres beglückt entgegendämmern kann, wäre etwa das Tanzmärchen „La La Land“ ( 20.15, RTL 2).

20.15, RTL 2). Auch nicht 100 Prozent der mentalen Leistung muss man wohl für „The Equalizer 3 – The Final Chapter“ (20.15, ORF 1) aufbringen.

(20.15, ORF 1) aufbringen. Und auch 2026 ist das Leben eine Pralinenschachtel, bei der man aber im Fernsehen sehr wohl weiß, was man bekommt – Filme zum Wiedersehen wie „Forrest Gump“ (20.15 Uhr, Kabel 1) oder „Titanic“ (20.15, VOX).

Wer nach dem Silvesterabend immer noch nicht genug hat von Shows, der kann es mit „Joko & Klaas gegen ProSieben: Die Neujahrsgala 2026“ (20.15 Uhr) versuchen. Aber das vielleicht verlockendste Angebot für den Tageszustand findet sich auf ORF 2: Um 20.15 sticht nämlich „Das Traumschiff“ für eine neue Folge in See. Es geht nach Afrika, unterwegs kommen sich Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und die sozial engagierte Ärztin Sophia Berg näher.

Gleich im Anschluss gibt es dann um 21.45 Uhr die „Kreuzfahrt ins Glück“: Auf der kann man herausfinden, was eine „Lavender Wedding“ und warum das eine Herausforderung für Hochzeitsplaner Tom Cramer (Jan Hartmann) ist.

Wer lieber einen „Tatort“ einschiebt, findet um 20.15 (ARD) die Folge „Nachtschatten“ aus Dresden, ein junges Mädchen sucht darin Hilfe. Und wessen Schlafrhythmus noch außer Takt ist, kann um 23.40 Uhr (ARD) etwas Lustiges schauen, den Eberhoferkrimi „Dampfnudelblues“.