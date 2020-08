"Far Side"-Karikaturist Gary Larson ist wieder da: Dagegen ist 2020 normal

„Ziehen“, steht an der Tür ausgerechnet zur Begabtenschule.

Was tut da der begabte Schüler?

Er drückt, natürlich.

Vergeblich.

Denn in Gary Larsons Welt – der „Far Side“ – ist auch das klügste Kind nicht das hellste. Was nichts macht, weil soundso die ganze menschliche Zivilisation nur eine in die Irre gelaufene Aneinanderreihung von Selbsttäuschungen ist.

Selbsttäuschungen darüber, was normal ist.

Humor lehrt hier: Es ist nichts normal an dem, wie wir leben, an den Maßstäben, hinter denen wir uns verschanzt haben, und am allgemeinen Selbstbild.

Larson hat das wie kein anderer zu Papier gebracht.

Ja, Papier: Er war einer der erfolgreichsten Zeitungskarikaturisten Amerikas der 1980er. Er hat, wie der New Yorker jüngst schrieb, die Reagan-Ära erträglicher gemacht.