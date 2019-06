"Magic: The Gathering" wird Netflix-Serie

"Eine Serie, sie zu knechten, sie alle zu finden, vor den Schirm zu treiben und ewig zu binden":

Dieser Spruch - dem Gedicht aus " Herrn der Ringe" nachempfunden - beschreibt vielleicht die heftigen Bemühungen der TV-Industrie, nach dem Ende von "Game of Thrones" ein neues Format zu finden, das Fantasy-Fans in aller Welt begeistern und eine große Zahl an Spin-Offs, Sequels, Preques und Merchandisingprodukten über lange Zeit hinweg tragen kann.

Netflix ist jetzt im Spielesektor fündig geworden: Wie der Hollywood Reporter und andere US-Medien berichten, hat sich der Streamingdienst mit den Herstellern Hasbro und Wizards of the Coast zusammengetan, um eine neue Serie auf Basis von "Magic: The Gathering" zu entwickeln. Das Sammelkarten-Spiel, das 1993 auf den Markt kam, zählt weltweit geschätzte 38 Millionen Fans und verbreiterte sich u.a. bereits in den Sektor der Computergames und Comics.