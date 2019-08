Fans von Bruce Springsteen, Partnersuche und Mord in Südafrika - die Filmkritiken der Woche

Madman drummers bummers and Indians in the summer with a teenage diplomat...“ Mit diesen und ähnlichen Zeilen wird Bruce Springsteens in diesem Film zum Lebens- und quasi auch so etwas wie Bewährungshelfer für ein 16-jähriges pakistanisches Einwandererkind in Großbritannien. Ein zeitgemäßes Thema mit Ohrwurmqualität – trotz gesellschaftskritischer Untertöne.

Springsteen steht für gefühlvollen Softrock.