Fall Gurlitt: Kaum Antworten, immer mehr Fragen

Nur weniges hat sich inzwischen geklärt, und jede Erkenntnis wirft neue Fragen auf. Nach aktueller Zählung, die Werkgruppen zusammenfasst, sind es nicht 1406, sondern 1280 Werke, die - nach Schätzung eines Auktionshauses - rund 30 Millionen Euro Wert sein sollen.

310 der Werke gelten als Gurlitts rechtmäßiger Besitz und sollen ihm zurückgegeben werden. Doch der 80-jährige Kunstsammlersohn ist laut Angaben der Augsburger Staatsanwaltschaft nicht bereit, einen Übergabetermin zu vereinbaren: Er sei seit Monaten für die Behörden nicht erreichbar, man habe es mindestens zehn Mal versucht. Gurlitt selbst aber hatte gegenüber dem Spiegel moniert, dass die Behörden sich nicht bei ihm melden.

384 weitere Werke dürften aus der NS-Aktion „Entartete Kunst“ stammen, bei der die Nationalsozialisten moderne Werke aus den deutschen Museen entfernten. Wie vieles in der NS-Zeit war dies vorgeblich durch ein Gesetz gedeckt. Inmitten des internationalen Aufsehens denkt man nun laut darüber nach, ob dies rückgängig gemacht werden soll. Aber auch viele internationale Museen wie das Museum of Modern Art in New York haben von dieser Aktion betroffene Werke erworben. Würden alle diese Transaktionen rückgängig gemacht werden, warnen Experten vor „weitreichenden Folgen“: Museen, die Werke aus der Sammlung Gurlitt zurückfordern, könnten ihrerseits Werke zurückgeben müssen, hieß es dazu in der New York Times.