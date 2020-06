Fall Gurlitt: Bern nimmt Erbe an

Nach einem Bericht des deutschen Nachrichtenmagazins Focus hat die von der Bundesregierung eingesetzte Task Force zur Ermittlung der Herkunft der Bilder eine Zeichnung von Carl Spitzweg ("Das musizierende Paar") als ein in der NS-Zeit geraubtes Kunstwerk eingestuft. Demnach stehe nun fest, dass der Vater von Cornelius Gurlitt, der Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, die Zeichnung weit unter Wert von dem jüdischen Sammler Henri Hinrichsen erworben hatte. Hinrichsen starb 1942 in Auschwitz. Seine in den USA lebende Enkelin Martha Hinrichsen erhielt jetzt von der Task Force die schriftliche Bestätigung: Der Verkauf des Bildes war erzwungen. Martha Hinrichsen: "Wir warten nun auf die Rückgabe des Spitzwegs an unsere Familie."

Der Cousin von Cornelius Gurlitt hat unterdessen Spekulationen über den Geisteszustand des Kunstsammlers zurückgewiesen. "Über die Beschlagnahme seiner Bilder war er so empört, dass er kein deutsches Museum auswählte. Das alles ist nicht paranoid, sondern konsequent und verständlich", teilte Dietrich Gurlitt der Nachrichtenagentur dpa mit. Der 95-Jährige ist gemeinsam mit seiner Schwester Uta Werner (86) in der gesetzlichen Erbfolge Gurlitts nächster Verwandter, wurde im Testament aber übergangen. Im Gegensatz zu seiner Schwester, die am Freitag überraschend einen Erbschein beim zuständigen Nachlassgericht in München beantragte, erhebt er aber keine Ansprüche auf den Nachlass. Er spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass der letzte Wille seines Cousins erfüllt wird und das Kunstmuseum Bern die millionenschwere Kunstsammlung auch wirklich bekommt.