"Exit" von Maschek: Notausgang aus dem selbst verschuldeten Gwirks

„Exit“ ist kein Potpourri aus bestehenden Nummern, sondern verbindet neue Persiflagen lose miteinander, die um das eingangs von der KI geschilderte Generalthema kreisen. Die Künstliche Intelligenz spielt auch eine Rolle in den Erzählungen – verkörpert zumeist von Robotern, die z.B. im Haushalt helfen. In einem Video aus den 1970er-Jahren wird Niki Lauda humorvoll unterstellt, einen „Pfauen-Wedler 2000“ konstruiert zu haben, der Frauen versteht und Gläser abwedelt. Das Bildmaterial - Senta Berger und Bruno Kreisky sitzen ebenfalls im Studio - passt natürlich dazu.

"I begreet you"

Es wird immer wieder älteres Bildmaterial eingestreut und besprochen. Kurt Waldheim darf – noch als UN-Generalsekretär – eine Botschaft für Außerirdische, die ins All geschickt wird, auf Englisch formulieren. In schiefem Denglisch wird daraus: „I begreet you right heartly as the upperst Earthling!“

Auch viele aktuelle Politiker kommen zum Handkuss. Ursula von der Leyen etwa, und andere EU-Spitzen, die sich noch an den neuen Kanzler aus Österreich gewöhnen müssen. Christian Stocker wird mit glatzköpfigen Kollegen verwechselt.