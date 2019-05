Ex-Go-Betweens-Sänger Robert Forster: In Brisbane im Inferno

Den Albumtitel stammt von einem Song, den Forster über den extrem heißen Sommer in seiner Heimatstadt Brisbane im Jahr 2015 geschrieben hat. „In der Nacht hatte es immer noch 30 Grad, und ich konnte nicht schlafen. Und weil es so heiß war, wuchsen die Pflanzen in meinem Garten wie im Dschungel und krochen mir ins Fenster. Natürlich ging ich in dem Song dann auf das Thema Klimawandel ein. Denn die Sommer in Brisbane in meiner Kindheit waren ganz anders, viel angenehmer. Ich bin zwar kein politischer Songwriter, aber wenn mir etwas so nahe ist, mich ein Missstand so real beeinflusst, dann ist das für mich ein guter Weg, so ein Thema aufzugreifen.“