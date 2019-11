Events: Die Schlacht am Wiener Kunstbuffet

In New York wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Gemälde des US-Künstlers Ed Ruscha um mehr als 52 Millionen US-$ verkauft: Damit ist der Künstler an jener Spitze der Marktpyramide angekommen, die nur selten Neuankömmlinge aufnimmt.

Gerhard Richter sitzt seit langem da oben, David Hockney kam im Vorjahr dazu.

Wien liegt auf der Pyramide etliche Etagen weiter unten, doch auch hier ist das Gefälle steil. Um Künstler nach oben zu hieven und das Abrutschen anderer zu verhindern, darf die Kette jener Unterstützer nicht abreißen, die Steine zur Baustelle hieven, sprich Kunst wertschätzen und auch kaufen.