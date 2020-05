Essl Museum feiert 15. Geburtstag

So begegnet einem das gefragte Ich beim Rundgang durch die Schau in mannigfaltiger Form. Zum Beispiel als ein überlebensgroßer Silikon-Ratzinger in schlabbrigen Unterhosen und mit einem verknoteten Taschentuch auf dem Kopf, der in einer Skulptur von Virgilius Moldavan seinen päpstlichen Vorgänger in einer Art heilgymnastischen Übung schultert. Oder als ein gewebter Chuck Close, der einlädt, mit seinem stark vergrößerten, als Gobelin gearbeiteten Gesicht auf Tuchfühlung zu gehen. Oder als ein pinker Anonymus von Yue Minjun, der sich in einem schmerzhaft wirkendem Lachkrampf windet, das Gesicht zur hysterischen Grinsegrimasse verzerrt. Oder als ein junger Klaus Kinsky, der als fotogeneres Alter Ego des Künstlers jenes Bild Jonathan Meeses ziert, von dem der Name der Ausstellung entlehnt ist.

Bei allen Unterschieden sind aber wenigstens ein paar Dinge am Menschsein wirklich universell. Etwa: die Geburt, der Tod, und die Tatsache, dass es dazwischen an allen Ecken und Enden kriselt. So folgt die Ausstellung einer groben biografischen Gliederung.