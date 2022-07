Erstmals eröffnet Netflix-Film die Festspiele Venedig

Lido. Mit Noah Baumbachs Film „White Noise“ eröffnet erstmals ein Film des Streaminggiganten Netflix die renommierten Filmfestspiele von Venedig. Die schwarze Komödie mit Adam Driver und Greta Gerwig in den Hauptrollen wird die heurige Ausgabe am Lido am 31. August eröffnen und auch am Wettbewerb teilnehmen.

Der Film handelt – nach einem Roman von Don DeLillo von einem Professor, der an einer liberalen Hochschule über Hitler lehrt. Ein „giftiges Event in der Luft“ (da werden Pandemieerinnerungen wach) zwingen ihn und seine Frau dann dazu, sich der Sterblichkeit zu stellen.

Dass Venedig nun Netflix sogar die prominente Eröffnung gibt, ist eine weitere Wendung in einer durchaus anfangs schwierigen Beziehung: Wie man mit der wachsenden Marktmacht der Streaminganbieter umgehen soll, stellt natürlich jene Festivals, die sich mit dem Zauber des Kinos auseinandersetzen, auch vor emotionale Herausforderungen.

In Cannes müssen die Filme der Streaminganbieter immer noch zuerst im Kino laufen, um beim Festival gezeigt zu werden. Venedig wurde so vermehrt zur Startrampe für jene Filme von Netflix und Co, die sich Oscar-Hoffnungen machen. ley