Erster digitaler Printmedien-Kiosk online

Der erste gemeinsame virtuelle Zeitungsstand für heimische Kaufzeitungen und -magazine ist am Donnerstagfrüh unter http://www.austria-kiosk.at online gegangen. Rund 25 der führenden heimischen Zeitungen und Magazine stehen dort digital als PDF-Dateien zum Kauf bereit. Technisch entwickelt hat die Plattform die APA - Austria Presse Agentur im Auftrag der österreichischen Medienhäuser. Das Portal basiert auf HTML/HTML5 und ist deshalb unabhängig von Gerät und Betriebssystem überall im Internet zugänglich.



Laut APA-Geschäftsführer Peter Kropsch liegt der Hauptnutzen für die Leser im gebündelten Österreich-Angebot auf einem Portal, was einzigartig im deutschsprachigen Raum sei. Aus Sicht der Medienhäuser sei der Austria-Kiosk ein weiterer Schritt, ihre Inhalte auf sämtlichen verfügbaren Kanälen anbieten zu können. "Wir gehen hier gemeinsam mit den Verlagen neue Wege, um das Thema Paid Content für digitale Inhalte zu etablieren und wertvolle Erkenntnisse über diese Vertriebsform zu gewinnen", so Kropsch.



Auf der Startseite www.austria-kiosk.at (siehe Link unten) findet sich eine Übersicht der angebotenen Medien. Die Publikationen sind ab ihrem Erscheinungstag 30 Tage verfügbar und können je User auf mehreren Geräten dauerhaft abgespeichert werden. Die Preise orientieren sich an jenen der Printausgaben.