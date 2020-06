Erste Hollywood-Trophäen für "Gone Girl" und Benedict Cumberbatch

.

Julianne Moore gewann die Auszeichnung als beste Schauspielerin für ihre Rolle als Alzheimerkranke in "Still Alice"Duvall holte für "Der Richter" den Nebendarsteller-Preis. Der britische Schauspieler, der sich in "Theory of Everything" in den Astrophysikerverwandelt, wurde für seine "Durchbruch"-Leistung geehrt.erhielt den "Breakout Performance"-Preis für das Krebsdrama "The Fault in Our Stars"

Christoph Waltz, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr. und Johnny Depp waren unter den zahlreichen Stars, die auf der Bühne die Preise verteilten. Angelina Jolie, Regisseurin des Kriegsdramas "Unbroken", zeichnete den britischen Nachwuchsstar Jack O'Connell (24) mit dem "New Hollywood Award" aus. In "Unbroken" spielt er den US-Sportler und Kriegshelden Louis Zamperini, der mit seinem Kampfflugzeug über dem Pazifik abstürzte und wochenlang auf einem Floß trieb, bevor er in japanische Kriegsgefangenschaft geriet.

Michael Keaton wurde für sein Lebenswerk geehrt. Der 63-jährige Schauspieler ist in der schrägen Komödie "Birdman" des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu zu sehen. Die Gala sieht sich als Hollywoods Auftaktveranstaltung für die Trophäen-Saison. Queen Latifah stand als Gastgeberin auf der Bühne.