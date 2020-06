Ernst Hinterberger ist tot

" Ernst Hinterberger hat die Sprache der Österreicherinnen und Österreicher gesprochen und Themen aufgegriffen, die das Land tatsächlich bewegten. Niemals scheute er den politischen Konflikt als Aufgabe der Literatur. In diesem Sinne war er ein wahrer Volksdichter des 20. Jahrhunderts ohne Schnörkeln und ästhetische Verschönerungen. Durch seinen Tod verliert Österreich einen herausragenden Künstler der Alltagssprache", so Kulturministerin Claudia Schmied zum Tod von Ernst Hinterberger.

" Ernst Hinterberger war ein Original und schuf Originale, war eine Persönlichkeit und schuf Persönlichkeiten", so ÖVP-Kultursprecherin Silvia Fuhrman.

"Mit Ernst Hinterberger verlieren wir einen vielseitigen Künstler, der gleich mehrfach Fernsehgeschichte geschrieben hat. Als Autor von `Ein echter Wiener geht nicht unter`, `Kaisermühlen-Blues` und `Trautmann` hat er unvergessliche Publikumserfolge geschaffen, die immer auch Milieustudien und nachdenklich machende Sozialgeschichten waren", so SPÖ-Kultursprecherin Sonja Ablinger.

Tief betroffen vom Tod Ernst Hinterbergers zeigt sich AK Präsident Herbert Tumpel: "Als Schriftsteller und Drehbuchautor hat Ernst Hinterberger dafür gesorgt, dass die gewöhnlichen Menschen in unserer Gesellschaft auch als wichtig gelten. Dieses Anliegen haben wir geteilt." Für die "kleinen Leute" schrieb Ernst Hinterberger auch 15 Jahre lang die Kolumne "Kollegen" in AK FÜR SIE, der Mitgliederzeitschrift der Arbeiterkammer Wien. " Ernst Hinterberger stand auf der richtigen Seite", sagt Tumpel, "mein Mitgefühl gehört seinen Angehörigen, besonders seiner Frau Carla." - "Wir haben nicht nur einen Kollegen, wir haben einen Freund verloren."

" Hinterberger hat die Seele der Österreicher unvergleichlich verstanden und mit großer Originalität und Witz in seinen Figuren widergespiegelt", so FP-Kultursprecherin Heidemarie Unterreiner.

"Die unverkrampfte und offene Persönlichkeit Hinterbergers wird der österreichischen Kultur fehlen", betonte Unterreiner. "Seine legendären Figuren, über die wir uns köstlich amüsiert haben, werden das Andenken an ihn noch lange aufrecht erhalten", so Unterreiner weiter.

" Wien verliert mit Ernst Hinterberger einen Künstler, der mit seiner Heimatstadt für immer aufs Engste verbunden bleiben wird," reagiert Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny betroffen auf das Ableben des Schriftstellers. "Er hat die einfachen Menschen in den Mittelpunkt seiner Geschichten gestellt. Arbeiter und Arbeitslose, Hausmeister, Polizisten und Trafikanten waren die Helden seiner Texte, denen er und damit auch der Stadt ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Seine Bücher `Ein echter Wiener geht nicht unter`, `Kaisermühlen Blues` und `Trautmann` sind legendär und haben Kultstatus. Seine ungeteilte Sympathie gehörte den Schwachen, den Armen, jenen, die auf der unteren Skala in der Gesellschaft rangieren, jenen, die keine Sprache haben. Ihnen gab er eine Stimme", schloss Mailath.

"Mit Ernst Hinterberger beendet ein unbestechlicher Geschichtenerzähler seine Passion und Österreich verliert einen Künstler der es schaffte alle Bevölkerungsschichten anzusprechen", sagt der Kultursprecher der Grünen, Wolfgang Zinggl.