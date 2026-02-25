Erna spricht Klartext

Seit 21 Jahren erklärt Heidi Klum nun schon jungen Frauen und ab und zu auch Männern, was nicht an ihrem Körper passt. Wird sie wohl auch heute in der neuesten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ machen. Auf Joyn (neue Folgen sonntags, Pro7) kann man nun in der Doku-Serie „On & Off the Catwalk with Heidi Klum, Leni und Henry“ sehen, von wem sie diese Eigenschaft geerbt hat. Von Mutter Erna: Die fragt sie, ob ihre Haare eigentlich noch gemacht werden, und weist sie darauf hin, dass sie in dem Couture-Kleid, in dem sie ihre Auszeichnung entgegennehmen wird, besser mal den Bauch einzieht. Ihre Kinder sind da schon abgeklärter, wie ein Zitat von Tochter Leni zeigt: „Ihre Brustwarzen sind meistens zu sehen, das sollte niemanden mehr überraschen.“ Am schönsten ist aber jener Moment auf dem roten Teppich, als Oma Erna ihre gut beschäftigte Tochter bittet, sie gemeinsam mit Roland Kaiser zu fotografieren. Prioritäten sind wichtig.