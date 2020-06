Erinnerungen an Karlheinz Böhm

1981 war nicht nur das Jahr, in dem er die Organisation "Menschen für Menschen" gründete, es war auch das Jahr, in dem er Vater und Mutter verlor. "Ich habe mich mit dem fast gleichzeitigen Tod meiner Eltern intensiv auseinandergesetzt", erklärte er damals. "Wie konnte es passieren, dass meine Mutter unmittelbar nach meinem Vater starb?", fragte er sich immer wieder und konsultierte Ärzte, um eine Antwort zu finden. "Meine Mutter klagte, als es mit meinem Vater zu Ende ging, plötzlich über Schmerzen." Sie starb acht Wochen nach ihm, er am 14. August, sie am 10. Oktober 1981 nach 53 Ehejahren. "Die Ärzte erklärten mir, dass die Abwehrmechanismen im Körper eines Menschen als Folge der Trauer im Extremfall dahinschwinden können. So muss es wohl bei meiner Mutter gewesen sein. Sie hat ihren Mann so sehr geliebt, dass sie ohne ihn nicht weiterleben konnte."

Seine Mutter Thea Böhm starb mit 78 Jahren, Karl Böhm wurde genau wie sein Sohn Karlheinz 86 Jahre alt.

LiebeserklärungUnd dann sagte Karlheinz Böhm noch als Liebeserklärung an seine Frau Almaz, die die ganze Zeit neben uns saß: "Ich hatte nicht das Glück meines Vaters, schon mit der ersten Frau mein Ideal zu finden. Bei mir hat’s erst beim vierten Mal geklappt."

Ich hätte nicht gedacht, dass unser Interview im März 2008 eines seiner letzten sein würde. Er war damals noch voller Elan und Erzählfreude. Doch sehr bald, nach Erkennen seiner Alzheimererkrankung, zog sich Karlheinz Böhm vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück.