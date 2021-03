Erhelltes Dunkel in durchlässigen Spiegeln: Andreas Duscha im MAK

Duscha spannt vor diesem Hintergrund ein Bildprogramm auf, das sich Experimenten mit teils antiquierter, aber konsequent angewandter Technologie verdankt. Da wäre die Serie von vier „Cyanotypien“, die auf die Langzeitbelichtung von vier Leinwänden mit Licht des Wiener Nachthimmels zurückgeht. Die abstrakten Farbgebilde hängen vor einem idealisierten Nachthimmel mit gemalten Sternen.

Auf einer Seitenwand hängen kleinformatige Bilder, die Duscha mit einer Lochkamera an den finstersten Orten Österreichs belichtete. Für die Ausstellungswand gegenüber fertigte der Künstler wiederum selbst Spiegel an, die unterschiedliche Transparenz aufweisen. In die Glasflächen ätzte er schließlich die chemischen Formeln der für den Nachtschlaf verantwortlichen Hormone Serotonin, Melatonin, Adenosin und Tryptophan.