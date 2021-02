Emma Stone als wilde "Cruella" in Disney-Trailer

Mit verschmiertem Make-up und wilder Lockenmähne ist Oscar-Preisträgerin Emma Stone (32, "La La Land") in ihrer neuen Rolle zum Fürchten. Der Trailer für "Cruella", den das Disney Studio am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte, stimmt auf das Live-Action-Märchen, ein Spin-Off von "101 Dalmatiner", ein. Sie sei als Genie, aber auch "böse und ein klein wenig verrückt" geboren worden, stellt sich Stone in der Rolle der grausamen Cruella De Vil vor.