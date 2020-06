Elyas M'Barek drehte Kurzfilm mit Wim Wenders

Eigene Genussmomente, an die er sich heute noch gerne erinnert, seien die Eispalatschinken, die er in seiner Kindheit bei Familienbesuchen in Oberösterreich gegessen hätte. Vor allem in den kommenden Monaten wird für solche ruhigen Momente aber eher wenig Zeit übrig sein: Nach der Präsentation des Kurzfilmes in Cannes am 20. Mai, erscheinen im Oktober die Filme "Männerhort" und "Who am I", am Drehbuch der Fortsetzung von "Fack ju Göhte" wird derzeit noch gearbeitet. Auch der gemeinsame Dreh mit Wim Wenders soll nicht der letzte gewesen sein: "Sicher ist im Filmgeschäft nie etwas. Ich habe erst einmal ein loses Versprechen von ihm, aber es ist schon mal schön, dass er mir das angeboten hat. Und wer weiß: Vielleicht kommt es ja wirklich irgendwann wieder dazu", so M'Barek.

Wim Wenders hat bereits im Vorjahr einen Kurzfilm für Eskimo gedreht. Im April 2013 stand in Berlin ein Dreh mit Hollywood-Schauspielerin Liv Tyler auf dem Programm.

INFO: Ab 19. Mai ist der Kurzfilm "Feier den Moment" mit Elyas M'Barek unter www.feierdenmoment.at zu sehen.