Elisabeth Noever-Ginthör ist neue "Departure"-Chefin

Noever-Ginthör

Peter Noever

Die Nachbesetzung erfolgt somit intern, dennist bereits seit 2006 beiDeparture tätig. Die Frau des ehemaligen Direktors desMuseums für angewandte Kunst,, hat seither bereits vier Förderausschreibungen geleitet und zeichnete unter anderem für das 2009 ins Leben gerufene und parallel zur Viennafair stattfindende Galerienprojekt "curated by_vienna" verantwortlich.

Elisabeth Noever-Ginthör wurde am 22. Jänner 1975 in Salzburg geboren. Sie hat Rechtswissenschaften studiert und in Rom einen Lehrgang zu Kunstgeschichte und Kultur absolviert.

"Ich bin sicher, dass es eine gute Entscheidung ist. Elisabeth Noever ist eine echte Fachfrau und sie ist auch in der Kreativszene gut verankert", betonte Wirtschaftsagentur-Chef Hirczi. Laut seinen Angaben gab es rund 40 Bewerbungen - sowohl aus dem Haus als auch von extern.