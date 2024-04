Die Fotografin, die auch dem Abseitigen ein Denkmal setzte

Am Samstag (13. 4.) eröffnet die Landesgalerie Niederösterreich in Krems ihre große Werkschau "Elfriede Mejchar - Grenzgängerin der Fotografie". Bei der Eröffnung wird auch erstmals der von der Erbengemeinschaft ausgelobte Elfriede Mejchar-Preis vergeben - er geht an Lisa Rastl, die wie Mejchar eine Berufslaufbahn als Reproduktionsfotografin mit künstlerisch-konzeptueller Tätigkeit verbindet.

Am 17. April folgt das Wien Museum am Standort MUSA mit der Ausstellung "Im Alleingang - die Fotografin Elfriede Mejchar", die die fotografischen Exkursionen an die Peripherie Wiens in den Blick nimmt. Am 25. 4. eröffnet das Museum der Moderne Salzburg im Rupertinum die Schau "Poesie des Alltäglichen - Fotografien von Elfriede Mejchar". Sie läuft bis 15. 9. 2024.