Elfriede Jelinek schreibt NSU-Stück

Das Kammerspiel-Publikum erwarten in der Spielzeit 2014/15 darüber hinaus unter anderem Ödön von Horváths "Geschichten aus dem Wiener Wald" in einer Inszenierung von Stephan Kimmig und Schillers " Maria Stuart" unter der Regie von Andreas Kriegenburg. Die junge Regisseurin Susanne Kennedy, soeben beim Berliner Theatertreffen gefeiert, inszeniert Rainer Werner Fassbinders "Warum läuft Herr R. Amok?"

Luk Perceval inszeniert James Joyce ("Exiles"), Sebastian Nübling bringt seinen dritten Tennessee Williams. Residenztheater-Intendant Martin Kusej bringt in den Kammerspielen "Jagdszenen aus Niederbayern" von Martin Sperr auf die Bühne. Im Austausch dafür inszeniert Simons bereits in dieser Saison "FaustIn and out" am Residenztheater - ebenfalls ein Jelinek-Stück.

"Es wird eine Spielzeit mit Popmusik, Debatten und Lesereihen", heißt es in der Ankündigung des Theaters. "Es wird eine Spielzeit mit einer überraschenden Kombination von Nationalitäten und Sprachen. Mit großen Namen und mit Stoffen aus Bayern."

In einem Brief an das Publikum resümiert Simons vor seiner letzten Spielzeit: "Die Zeit ist vorbei geflogen. In meiner Wahrnehmung hat sich während der letzten vier Jahre vieles geändert. Es gab keine Revolution, wohl aber einen Wandel. Einen Wandel in Richtung einer sehr großen Offenheit. Einer Offenheit für andere Arten von Theater, für Tanz und Performance. Einer Offenheit für Schauspieler aus ganz Europa, für Mehrsprachigkeit auf der Bühne, für eine Körperlichkeit, die genauso wichtig wird, wie die Texte, die man spricht. Einer Offenheit für das scheinbar Unmögliche, das manchmal Widersprüchliche, das Unkalkulierbare."