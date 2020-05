Elf Fakten über Heinz-Christian Strache

Herkunft und politischer WerdegangGeboren wird Strache am 12. Juni 1969 in Wien. Er wächst bei der alleinerziehenden Mutter auf und besucht acht Jahre lang ein Internat. In seiner Jugend knüpft er Kontakte ins rechtsradikale Lager. Nach Abschluss seiner Zahntechniklehre tritt er in die Haider-FPÖ ein und wird mit 21 Jahren Bezirksrat. Einzug ins Wiener Rathaus im Jahr 1996, acht Jahre später löst er Hilmar Kabas als FPÖ-Chef in Wien ab. Im blauen Krisen-Jahr 2005 übernimmt er schließlich auch die Bundespartei und führt sie in den Jahren danach zu mehreren Wahlerfolgen, zuletzt bei der Wien-Wahl 2010.