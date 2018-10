Element Of Crime: Bekannt, aber schief und seltsam

Textlich aber wird Autor Regener diesmal sehr konkret, baut viel von Berlin – etwa den Kurfürstendamm und das Prinzenbad – aber auch Personen-Namen in die Songs ein: „Mir geht es darum, dass man so ein Lied hört und sich daran erfreuen kann, weil man sich damit identifizieren kann“, erklärt er. „So kann auch ein trauriges Lied schön sein, weil es einem mit seiner Existenz versöhnt. Und oft ist es leichter, sich zu identifizieren, wenn ein gewisses Maß an Realismus dabei ist. Und besonders schön ist es, wenn sich das mit surrealen Gegebenheiten mischt. Deshalb arbeite ich mit lauter Dingen, die bekannt sind, aber alles ist leicht schief und seltsam.“

Viel von dem Charme von Element-Of-Crime-Platten liegt in diesem Ansatz. Er macht die Songs der Band genauso anheimelnd wie spannend und merkwürdig. Der Alltag wird in seinen Details zur Groteske verzerrt, wobei Regener Sozialkritik nur unterschwellig einbaut.

In seinen Texten will sich der Sänger und Trompeter, der sich auch als Autor mit seinen Romanen rund um die Figur „Herr Lehmann“ einen Namen gemacht hat, politisch nicht positionieren.

Auch in Interviews nahm er bisher immer davon Abstand. Das änderte sich bei den Echo-Awards 2018, als Farid Bang und Kollegah für ein Album ausgezeichnet wurden, das antisemitische und gewaltverherrlichende Raps beinhaltet. Regener meldete sich zu Wort, weil er ein schlechtes Gewissen gegenüber Campino hatte, dem Sänger der Toten Hosen, der sich noch bei der Verleihung gegen eine Zensur, aber auch für ein Bewusstsein in Bezug darauf aussprach, „was als Provokation erträglich ist und was nicht“.