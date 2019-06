Electro-Pop-Duo Konea Ra singt über Schutzengel und Schlampen

2014 ist das letzte selbstbetitelte Album des Duos erschienen, was ihnen bei der Amadeus-Verleihung 2015 eine Nominierung für den FM4-Award einbrachte. Danach wurde Cermak zweifacher Vater, Zamagna baute sich eine Booking-Agentur für Musik auf und bekam ebenfalls ein Kind. So waren Konea Ra längere Zeit nicht in der Öffentlichkeit präsent und passten sich beim Comeback mit dem Zwei-Portionen-Format den neuen Hörgewohnheiten an.