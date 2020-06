Der Jahrhundert-Skandal

Hedwig Mandl

geb. Kiesler verzweifelt indes in ihrer Ehe, bricht 1937 aus ihrem goldenen Käfig aus und lernt auf der Flucht in dieam Schiffsdeck den MGM-Studiobosskennen, der ihr einen Siebenjahresvertrag gibt. Ihr Name wird aufgeändert, die PR-Abteilung vonernennt die Wienerin zum Sexsymbol und zur schönsten Frau des 20. Jahrhunderts.

Sie dreht in Hollywood 25 Filme, an der Seite von Clark Gable, James Stewart und Spencer Tracy, hat zahllose Affären – unter anderen mit Orson Welles – und genießt den Star-Rummel.

So großzügig die Traumfabrik sein mag, wenn sie jemanden braucht, so brutal kann sie werden. Ein Sexsymbol darf nicht altern. Also findet die 35-Jährige 1949 kein Engagement mehr. Teil zwei der persönlichen Tragödie.

Doch die technisch überaus begabte Schönheit hatte sich noch in ihrer Blütezeit einen „Zweitberuf“ geschaffen. Im US-Patentamt ist unter der Nummer 2,292.387 eine „Funksteuerung für Torpedos“ registriert, die gegen Hitler eingesetzt werden sollte. Zwar erreichte die Erfindung im Krieg noch keine strategische Bedeutung, sie wurde aber später als genial erkannt und ermöglicht bis zum heutigen Tag den störungsfreien Handy-Betrieb. Hedy Lamarr lieferte auch die Basis zur Entwicklung von GPS-Systemen und ferngesteuerten Präzisionsbomben, wie sie im Irak-Krieg zum Einsatz kamen. Doch die Patentrechte waren, als ihre Erkenntnisse umgesetzt wurden, bereits abgelaufen und sie bekam keinen Cent.

Im Privatleben versagt sie total. Ihre sechs Ehen hielten jeweils ein bis zwei Jahre und nach der letzten kam der tiefe Fall. Hedy Lamarr wurde zwei Mal als Ladendiebin erwischt und verurteilt. Der Tragödie dritter Teil.