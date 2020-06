Einsparungen: Die irische Kulturszene leidet

Irland erlebt derzeit einen Kulturschock der anderen Art. Wegen der Wirtschaftskrise, die das Land besonders hart getroffen hat, sind die staatlichen Ausgaben für Kunst und Kultur in den vergangenen vier Jahren dramatisch gekürzt worden.

Die Folgen sind verheerend, wie das Beispiel des James-Joyce-Museums in Süddublin zeigt. Es befindet sich in einem ehemaligen Befestigungsturm an der irischen Ostküste. In dem Bau lebte der weltberühmte Schriftsteller im Jahr 1904 für einige Tage. Der Turm ist auch Schauplatz des ersten Kapitels von Joyces Roman "Ulysses".

Das Museum musste heuer fast den ganzen Sommer geschlossen bleiben, weil es kein Geld für Personal gab. Erst als sich mehr als 60 Freiwillige aus der Gegend fanden, die sich bereiterklärten, ohne Bezahlung im Museum zu arbeiten, konnte dieses wieder aufsperren. Kurator Robert Nicholson lehrte die Freiwilligen in vierstündigen Crash-Kursen das Wichtigste über Joyce und dessen Werke.

Für Tom Fitzgerald ist das eine "Schande". Er besitzt ein Pub gleich neben dem Joyce-Museum. "Jeden Tag in diesem Sommer sind Dutzende Touristen aus allen Teilen der Welt in mein Pub gekommen und wollten wissen, warum der Turm geschlossen ist."