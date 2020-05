Eine Suche nach dem Geheimnis der Seele

Man sollte. Denn Isenhart ist nur vordergründig ein Kriminalroman um einen Serienmörder im Mittelalter. Das Leben in Rheinland-Pfalz rund um die Stadt Speyer (Spira) im frühen 13. Jahrhundert war hart und grausam. Isenhart wird kurz nach seiner Geburt erwürgt, gleich darauf aber wiederbelebt und in die Burg Laurin gebracht. Er wächst mit den Kindern des Fürsten auf. Gemeinsam mit Konrad wird er von Walther von Ascisberg unterrichtet.



Was Isenhart auszeichnet und immer wieder in Schwierigkeiten bringt, ist sein ungeheurer Wissensdurst. Er verliebt sich in die ältere Tochter des Fürsten, Anna. Mit der jüngeren, Sophie, verbindet ihn eine Art Seelenverwandtschaft.



Anna wird an einem Wintertag ermordet im Wald gefunden. Das Herz war ihr aus der Brust geschnitten worden. Ein Verdächtiger ist bald gefunden, per Gottesurteil verurteilt. Als ein neuer, ähnlicher Fall auftaucht, beginnt für Isenhart eine verzweifelte Suche nach dem Mörder und dessen Motiv; eine Suche, die bis nach Spanien führt, ihn mit seiner Herkunft

konfrontiert und sein Weltbild erschüttert.



Das Gefühl, das Leser des historischen Romans packt, ist Dankbarkeit, dass wir in der heutigen Zeit leben dürfen. Auch zeigt sich, dass unsere Entwicklung überschaubar ist: Wo die ethischen Grenzen der Forschung liegen, beschäftigt Menschen nach wie vor. Wie viel die Seele wiegt, weiß man angeblich (21 Gramm), aber ihrem Geheimnis sind wir nicht nähergekommen.



KURIER-Wertung: **** von *****