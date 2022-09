Eine Frau verliert die Kontrolle: Slash-Filmfestival widmet sich wieder dem Horror

Horror, das ist vielerlei - und beim heurigen Slash Filmfestival reicht er vom durchdrehenden Auto in Jonas Govaerts "H4Z4RD" bis hin zu einem bezahnten KillerprĂ€servativ in "Kondom des Grauens". Den Auftakt zum Festival macht am Donnerstag (22. 9.) im Gartenbaukino der gefeierte Film "Resurrection" mit Rebecca Hall und Tim Roth, in dem das Auftauchen eines Mannes aus der eigenen Vergangenheit das Leben von Margaret außer Kontrolle geraten lĂ€sst - bis in diesem "lachhaft unterhaltsamen Film" ein "undenkbarer, verrĂŒckter Deal" ĂŒber eine Tragödie der Vergangenheit geschlossen werden soll, wie die New York Times in ihrer Filmkritik schrieb.

Weiters auf dem Programm bis 2. Oktober: Eine Doku ĂŒber Horrorfilmer Joe D'Amato und zwei österreichische Horrorstreifen, "Mater superior" von Marie Alice Wolfszahn und "Der Riss" von Paul Ertl. Programmdetails und Ticketinfo auf slashfilmfestival.com.