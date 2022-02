Die aktuelle Spielzeit hat es für Patrick Hahn in sich. Der 26-jährige Grazer schreibt in diesen alles andere als einfachen Zeiten Musikgeschichte. Zum einen als jüngster Generalmusikdirektor. Das Amt trat er beim Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester an. Zum Vergleich: 1988 war der damals 29-jährige Christian Thielemann jüngster GMD Deutschlands. Bei Hahn kamen in dieser Saison noch zwei Posten dazu: auch das Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra bot ihm den Chefposten an. „Das wäre doch etwas zu viel“, sagt Hahn im KURIER-Gespräch. Er wurde Erster Gastdirigent in Istanbul und beim Münchner Rundfunkorchester, das für ihn diesen Titel erst geschaffen hatte.

In Wuppertal steht am 6. März die erste große Neuproduktion bevor: Richard Wagners „Tannhäuser“. Zuvor, am 16. Februar, ist Hahn in Wien im Konzerthaus mit zeitgenössischer Musik aus Polen zu erleben. Das Attribut „jüngster“ interessiere doch eher das Publikum, sagt er. „Im Orchester interessiert es niemanden. Die merken sofort, ob man etwas kann. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ist die Chance vorbei.“