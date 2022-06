Da bevölkern Frankenstein, Nosferatu, Zorro, Westernhelden, Römer, Kosaken, Samurai mit Anspielungen auf unzählige Filmklassiker die Bühne. Immer ist unglaubliche Rasanz ohne Stillstand angesagt in herein- und hinausgeschobenen Filmkulissen von Häuserfronten und Versatzstücken (Harald B. Thor), in fantasievollen, teils abenteuerlichen Kostümen (Brigitte Reiffenstuhl). Das Tempo kulminiert am Ende des ersten Aktes so stark, dass einer buchstäblich den Stecker ziehen muss, damit der Stillstand eintritt.

Dass alles so funktioniert, dafür sorgt ein extrem spielfreudiges Ensemble: Allen voran ist Nicola Alaimo ein idealer Figaro. Buffonesk, mit unglaublicher Präsenz, dem nötigen Augenzwinkern und stimmlich in Topform.

Er erscheint auf einem winzigen Tretroller mit Luftballonen, bleibt zum Gaudium des Publikums wegen seiner Körperfülle in einem Armsessel stecken, feilt während Rosinas Koloraturen im Takt ihre Nägel.