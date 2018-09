Der Gustl und sein ehrenwertes Haus

August Schmölzer wirkt zufrieden. Schließlich ist das Projekt die logische Weiterentwicklung seiner „Gustl58. Initiative für Herzensbildung“, die bedürftige Menschen finanziell unterstützt hat. Etwas davon steckt auch im Stieglerhaus, aber in transformierter Form. „Nach zehn Jahren war klar, dass sich etwas verändern muss. Geld sammeln und es weitergeben, ist eine Sache. Aber was bewirkt es bei den Menschen, denen geholfen wurde? Was bewirkt es in der Gesellschaft?“ Schmölzer geht es um den Gedankenanstoß ohne erhobenen Zeigefinger: „Wir arbeiten nicht mehr des Verteilens willen, sondern wir wollen eine Form von Bildung bieten, ohne überheblich zu sein. Ich will niemanden missionieren, ich fange lieber bei mir selbst an.“ Es sei ein Erkennen, im besten Kant’schen Sinne: „Ein Erkennen des Miteinanders, eines ,Meine Grenze endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt’. All diese kleinen Dinge, die so wichtig geworden sind, in unserer Zeit“, sagt Schmölzer.

An dieser Stelle fällt sein Lieblingsbegriff, die Herzensbildung. Ein scheinbar altmodisches Wort, in dem aber „so vieles steckt, und aus dem sich jeder was rausholen kann. Die einen verstehen darunter Mitgefühl, andere Barmherzigkeit.“ Oder aber die Fähigkeit, in den viel zitierten „Schuhen des anderen“ zu gehen: „Mein älterer Bruder war im Rahmen der Flüchtlingskrise für das Rote Kreuz in Spielfeld an der Grenze. Er hat gesehen, wie Kinder über den Zaun geschmissen wurden, damit sie überleben und ins neue Land kommen können. Er hat erlebt, wie eine Frau mit ihren schreienden, schmutzigen Kindern vor ihm kniete und sich auf ihre Sprache bedankte. Wer so etwas einmal selbst gespürt hat, kann doch nur sagen: Da ist ein Mensch, ich möchte helfen.“ Umso dringlicher sei es für ihn, im Sinne des europäischen Gedankens auf humaner Basis zusammenzuhelfen. Es muss wieder und wieder diskutiert werden, um Lösungen zu finden. Zäune zu bauen, ist keine Lösung.“

Aufmachen, Öffnen also – und Mut, beziehungsweise Ermutigung. Auch darum geht’s im Stieglerhaus. „Um den Mut, angstfrei, ohne Druck seitens der Politik oder Kirche, über alles reden zu können. Unser Angebot hat mit Offenheit und Respekt zu tun“, sagt Schmölzer. Die Kunst verstehe sich dabei als verbindendes Element. Sie will zu Nachdenkprozessen anregen – und zu Gesprächen darüber.