Ein Fotoautomat in groß

KURIER: Fällt in so einem Studio nicht viel weg für einen Fotografen? Das eigentliche Fotografieren...

Martin Arbeithuber: Das klingt jetzt vielleicht vermessen, aber das ist fast ein eigenes Genre, das wir da entdeckt haben. Unsere meisten Kunden waren noch nie bei einem professionellen Fotografen und haben es auch nicht vor. Das heißt, das ist keine klassische Fotografenkundschaft, die hier vorbeikommt. Hier werden Dinge möglich, die man bei einem Fotografen einfach nicht macht.

Irgendwie musste ich an diese Fotostrecken aus den Bravo-Heften von früher denken...

Oder an diese Foto-Automaten? Im Museumsquartier steht doch so einer. Und das hier ist eigentlich so eine Art Fotoautomat - nur in groß.

Habt ihr dieses Konzept speziell für Wien entworfen?

Wir machen das in Wels schon seit gut eineinhalb Jahren. Dort boomt das auch schon richtig. In Wien sind wir seit November. Zuerst waren wir in einem Mietatelier und haben uns mal an die große Stadt herangetastet. Seit März haben wir jetzt unser eigenes Studio hier im Dritten.

Warum nur 20 Minuten?

Wir haben das bewusst so gewählt, weil man dabei nicht denken soll. Man kann auch 40 Minuten buchen, aber im Vergleich ist das Ergebnis bei 20 Minuten nicht schlechter. Im Schnitt entstehen in 20 Minuten 150 Bilder, die Rekordhalter hatten 450.

Was passiert danach?

Dann werden die Bilder erstmal bearbeitet. Ein bis zwei Tage später stellen wir sie zur Auswahl in eine Online-Galerie. Wir verkaufen dann ganz bewusst die digitalen Bilder. Zusätzlich können die Bilder auf Fotopapier oder Leinwand bestellt werden. Die meisten Fotografen machen das ja umgekehrt. Die versuchen eher zu verhindern, dass man das digitale Bild bekommt. Aber die Bildnutzung heutzutage ist digital. Es wäre absurd, wenn wir es nicht so verkaufen würden.

Wie sieht die Nachbearbeitung aus?

Wir machen keine Retouche, es soll ja authentisch sein. Aber wir bieten jedes Bild normal und mit einem per Zufallsgenerator ausgesuchten Farbfilter an. Wir schauen aber alle Bilder durch und switchen bei Bedarf auch den Filter, sollte der gar nicht passen.

Wenn man vorhat, ein besonders tolles Aktfoto von sich haben zu wollen, macht das keinen Sinn. Da muss man das Licht schön setzen und wissen, was man tut. Aber bei einem Familienfoto ist das super. Aber es ist alles erlaubt, außer Zerstörung!

INFO: Termine können online gebucht werden. In Wien immer Freitag (16 bis 19 Uhr) und Samstag (9 bis 12 Uhr). Tel. 0699 814 92 669 oder unter office@pressthebutton.at