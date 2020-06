Ein erster Einblick in "Ich seh Ich seh"

Was zuerst nach klassischem Mutter-Kinder-Konflikt aussieht, bekommt in "Ich seh Ich seh" eine zunehmend unheimliche Note. Denn was für die Zwillingsbuben Lukas und Elias zuerst wie eine dumpfe Ahnung brodelt, steigert sich zur Gewissheit: Die Frau, die nach einer Operation mit verbundenem Gesicht zu ihnen zurückkommt, ist nicht ihre Mutter. Die Fremde ( Susanne Wuest) spricht mit ungewohnt scharfer Stimmer, erkennt das Lieblingslied ihres Sohnes nicht wieder und bewohnt das eigene Haus geisterhaft wie eine Untote.

"Ich seh Ich seh", ist das überaus eindrückliche Spielfilmdebut von Veronika Franz, der langjährigen Filmkritikerin des KURIER, und Severin Fiala. Der psychologische Horrorfilm feierte bereits bei den Filmfestspielen Venedig umjubelte Premiere. Am 9. Jänner kommt "Ich seh Ich seh" nun auch in die österreichischen Kinos. Der ersten Trailer nun Premiere auf KURIER.at (siehe unten).

Zur Filmkritik auf KURIER.at