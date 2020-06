Ehrenpreis des Filmfestes München geht an Udo Kier

Der deutsche Schauspieler Udo Kier ("Nymphomaniac", "My Own Private Idaho") bekommt den Ehrenpreis des Filmfestes München. Der Film-Bösewicht wird am 30. Juni mit dem CineMerit Award ausgezeichnet, wie das Filmfest am Donnerstag mitteilte.

" Udo Kier ist eine starke und facettenreiche Persönlichkeit, die in jeder Rolle bleibenden Eindruck hinterlässt", sagte Festivalleiterin Diana Iljine. Der Schauspieler, der schon mit Größen wie Bruce Willis, Nicole Kidman und Michael Caine vor der Kamera stand, sei ein " Gesamtkunstwerk".