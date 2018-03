EAV geht auf Abschiedstournee (oder auch nicht)

Es ist der Einserschmäh im Rockzirkus: Berühmte Bands gehen auf Abschiedstournee, das will jeder sehen - und dann geht diese Abschiedstournee in die zweite und dritte Runde, ohne dass von Abschied die Rede ist.

Mit Einserschmähs kennt sich gerade die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) aus: Die nicht nur in Österreich legendäre Band um Klaus Eberhartinger gibt 2019 nach über 1000 Konzerten in 40 Bühnenjahren und 10 Millionen verkauften Tonträgern ihre "ihre (erste?!) Abschiedstournee", wie es in der Ankündigung heißt. Es gibt zwei Dutzend ausgewählte Konzerte in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Die Österreich-Termine: