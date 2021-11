EAV-Chef Thomas Spitzer: „In Kenia pulverisieren sich unsere Probleme“

Jedem, der sich über etwas hier in Mitteleuropa aufregt, sagt Spitzer, wünsche er drei Wochen in einem Land der Dritten Welt. „Da pulverisieren sich unsere Probleme. Ich weiß von Familienvätern, die gestorben sind, weil sie sich die 20 Euro für die Malaria-Medikation nicht leisten konnten. Krankenversicherung gibt es nicht. Aber das kennt man ja auch ansatzweise von den USA.“

Spitzer erinnert sich in dem Zusammenhang auch daran, wie seine Tochter mit 12 Jahren das erste Mal in Kenia war: „Sie sagte: ,Oh je! In zwei Wochen muss ich wieder in die Schule gehen!‘ Und meine Angestellten sagten: ,Du darfst in die Schule gehen.‘ Denn das Schulgeld für die Unterstufe von einem Kind kostet dort das, was ein normaler Durchschnittsverdiener in einem Jahr bekommt. Aber das hat auch System. Denn die Schicht der superreichen und privilegierten Politiker, also dieses halbe Prozent der Bevölkerung, will keine gebildete Jugend. Denn die würde nicht akzeptieren, dass die Unterstützung der Amerikaner nicht zum Volk, sondern in die Taschen der Reichen geht.“