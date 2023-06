Dritter Teil von "Hocus Pocus" bei Disney in Arbeit

Es soll einen dritten Teil der Hexenkomödie "Hocus Pocus" (1993) geben. Das bestätigte Sean Bailey, Präsident der Walt Disney Studios Motion Picture Production, in einem Interview der "New York Times" am Sonntag. Vor 30 Jahren kam der Erfolgsfilm "Hocus Pocus" heraus. Die drei Sanderson-Schwestern wurden von Bette Midler (77), Kathy Najimy (66) und Sarah Jessica Parker (58) gespielt.

Der zweite Teil, "Hocus Pocus 2", erschien 2022 beim Streamingdienst Disney Plus. Mit den bereits in Produktion befindlichen Live-Action Versionen von "Moana", "Hercules" und "Lilo und Stitch" sind laut Beiley derzeit rund 50 Filme in verschiedenen Produktions- und Entwicklungsstadien.