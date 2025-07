Dramas über neues Album: "Wir haben uns viel mehr getraut"

"Sorgt euch nicht, die Roboter werden die Zukunft reparieren." Es ist natürlich ironisch gemeint, wenn das Duo Dramas das in seinem Song „AFK Mode“ postuliert und ein Zukunftsszenario malt, in dem die Menschen vor sich hindösen und den Maschinen das Denken überlassen. „Eigentlich meint das: Roboter werden uns die Zukunft rauben“, sagt Mario Wienerroither, der Soundtüftler und Produzent der heimischen Electro-Pop-Band. „Der Song entstand vor ein paar Jahren, als ChatGPT aufkam. Wenn wir den heute schreiben würden, wäre er noch viel böser und sarkastischer, weil das so groß geworden ist, dabei aber so viele Fake News herumschwirren. Dabei sind die Leute meiner Generation noch privilegiert, weil wir beide Welten kennen und besser einschätzen können, was davon wahr und was falsch ist.“

Wienerroither und seine Partnerin Viktoria Winter haben „AFK Mode“ auf ihr drittes Album „Jewel Drums“ gepackt. Damit lösen sich die beiden von den melancholisch-verträumten Sounds des ersten Albums, bauen Ecken und Kanten und eine größere stilistische Vielfalt in die Songs ein. „Wir haben uns viel mehr getraut“, erzählt Winter. Dadurch haben wir uns mit den Sounds oft selbst überrascht.“ Zum Beispiel ist auf „Why Am I So Alone“ ein Theremin zu hören. Wienerroither, der Elektronik studiert hat, hat es selbst zusammengelötet, setzt es in dem sakral beginnenden Stück am Ende ein, wenn Winter das Leid des Alleinseins in den Äther schreit. Die Sängerin, die alle Texte schreibt, spielt damit auf ihre mittlerweile überwundenen Depressionen an.