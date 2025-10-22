Filmkritik zu "Downhill Skiers": Hartes Training, hässliche Verletzungen

„Downhill Skiers“ ist ein Film, den es beinahe nicht gegeben hätte. Am 27. Dezember 2024 stürzte der französische Ski-Abfahrtsläufer Cyprien Sarrazin in Bormio schwer. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen wurde er ins Spital geflogen. „Es ist so unglaublich viel passiert in dieser vergangenen Ski-Saison“, sagt der Kärntner Regisseur Gerald Salmina im KURIER-Gespräch. „Aber was mit Cyprien Sarrazin passiert ist, war fast zu viel. In diesem Moment wollten wir den Film am liebsten beenden.“

Erst als sich nach einigen Tagen abzeichnete, dass Sarrazin überleben wird und auf dem Weg zurück ist, habe es wieder Spaß gemacht, die Dreharbeiten fortzusetzen.