Deutscher Buchpreis geht an Dorothee Elmiger für "Die Holländerinnen"

Dorothee Elmiger hat den Deutschen Buchpreis 2025 mit ihrem Buch "Die Holländerinnen" gewonnen. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.