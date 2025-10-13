Kultur

Deutscher Buchpreis geht an Dorothee Elmiger für "Die Holländerinnen"

Verleihung Deutscher Buchpreis 2021
Dorothee Elmiger hat den Deutschen Buchpreis 2025 mit ihrem Buch "Die Holländerinnen" gewonnen. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.
13.10.25, 18:57
(Agenturen, pres)  | 

