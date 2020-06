Donna Leon eröffnet Innsbrucker Festwochen

Die 36. Innsbrucker Festwochen der Alten Musik sind am Mittwoch von der Schriftstellerin Donna Leon im Spanischen Saal von Schloss Ambras eröffnet worden. Die Festspiele stehen unter dem Motto "schöne Fremde" und locken bis zum 26. August mit Alter Musik in die Tiroler Landeshauptstadt. Am Abend steht die erste Opernproduktion "La Stellidaura vendicante" von Francesco Provenzale am Programm.



Die in Venedig lebende US-Schriftstellerin Leon reflektierte in ihrer Festansprache über die beiden Momente des diesjährigen Mottos, über "das Fremde" und "das Schöne" - sowie das Verhältnis der beiden zueinander. Dabei spannte sie den Bogen von den Entdeckern des 19. Jahrhunderts, die sich auf die Suche nach fremden Kontinenten und Kulturen machten, bis zum Glanz der Oper, der ja ebenfalls darin bestehe, "ins Unbekannte zu führen". War es die Sehnsucht nach dem Fremden, die die Entdecker antrieb, so entführe jede Aufführung einer Oper auf ihre Weise ins Unbekannte. Musik sei immer neu, bei jeder Aufführung höre man das Stück gewissermaßen zum allerersten Mal - wir gehen in die Oper, um die "schöne Fremde" zu entdecken, so die Schriftstellerin.