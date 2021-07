Donauinselfest: Nazar, Anastacia und Dawa fixiert

Für Verweigerer von Massenaufläufen ist die Donauinsel heuer vom 26. bis 28. Juni Sperrzone: Die Wiener SPÖ lädt an diesen Tagen zur inzwischen 32. Festausgabe am Eiland zwischen Nord- und Reichsbrücke. Als bereits fixe Musik-Acts wurden am Donnerstag u.a. Nazar, Anastacia und die knapp gescheiterten Song-Contest-Bewerber Dawa angekündigt. Der Eintritt ist wieder frei.

Elf Bühnen bzw. 19 Themeninseln werden beim heurigen Donauinselfest bespielt, wie Festivalorganisator Thomas Waldner in einer Pressekonferenz sagte. Für die Hauptstage sind neben Anastacia auch schon Opus gebucht, die die Welt durch ihren Hit "Life Is Life" bereichert haben. FM4 setzt neben der heimischen Rap-Größe Nazar auf Thees Uhlmann, ehemals Sänger der deutschen Band Tomte. Im Schlager-und Oldies-Bereich darf man sich auf das Nockalm Quintett und die schottische Popcombo Middle of the Road freuen, während Ö1 neben Kabarett a la Andrea Händler auch die Singer/Songwriter-Sparte mit 5/8erl in Ehr'n und Dawa, die im Finale der Song-Contest-Vorausscheidung letztendlich gegen The Makemakes den Kürzeren ziehen mussten, bedient.