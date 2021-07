"Don Carlo": Einzigartiges Finale ohne den Tenor

Alagna war Ähnliches schon bei der " Don Carlos"-Produktion (frz. Fassung) in der Regie von Luc Bondy in Paris widerfahren. Damals hatte stets ein Ersatz bis zum Ende warten müssen. In Wien ist die sogenannte Cover-Besetzung nur bis zu Beginn der Vorstellung zur Anwesenheit verpflichtet. Ob Alagna die verbleibenden zwei Vorstellungen (Sonntag sowie 2. 10.) singt, steht noch nicht fest. Der Vorfall von Donnerstag war für Wien jedenfalls einzigartig.

Schon bei der ersten " Don Carlo"-Aufführung vergangenen Sonntag hatte Giacomo Prestia als Philipp II. nach dem zweiten Akt w. o. geben müssen. Sorin Coliban sang den Rest der Vorstellung mit Notenpult von der Seite, Prestia spielte. Auch die Eboli musste an diesem Abend umbesetzt werden. Monica Bohinec sang anstelle der angekündigten Elena Maximova, die ab der zweiten Vorstellung wieder fit war.