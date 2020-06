Disclosure: Im 4/4-Takt über die Donau

Werdet ihr für die nächste Platte wieder mit den gleichen Vokalisten arbeiten?

Ich habe beschlossen, auf zwei der Tracks selbst zu singen und das klappt sehr gut, besonders live, da das ein weiteres Element einbringt. Daher werden wir das auf jeden Fall wiederholen, wenn nicht sogar ausbauen. Das nächste Feature wird also definitiv anders.

Vorher spielt ihr noch auf dem Red Bull Beat Boat – am 28. September in Linz, am 30. September in Wien…

Das wird großartig. Bei Gigs auf Booten ensteht generell eine sehr einzigartige Atmosphäre. Das haben wir vor kurzen beispielsweise bei einer Show in Kroatien erlebt. Oder am “Holy Ship” – das ist eine Rave-Kreuzfahrt bei den Bahamas – im Jänner, das war absolut verrückt (lacht).



Es ist ja nicht euer erster Österreich-Gig dieses Jahr: Ihr wart im April beim Snowbombing in Mayrhofen. Wie fühlen sich zwei Jungs vom Flachland in den Alpen?

Wahnsinn, wie schön die Berge waren. Wir hatten dort ein Foto-Shooting und wurden dafür auf den Berg gebracht. Solche Momente gibt´s bei uns nicht oft – also die Gelegenheit, mal kurz richtig auszuspannen. Ich war nur etwas sauer, dass wir nicht zum Skifahren oder Snowboarden gekommen sind – auch wenn ich nichts davon kann (lacht).

