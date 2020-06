An den Sonne-Mond-Mann glaubt man viel lieber

Der ehemalige Lkw-Fahrer Donald Ray Pollock, der erst mit 50 einen Schreibkurs an der Universität belegte (und Medienberichten zufolge ein reizender Mensch ist), beschreibt in seinem erst jetzt übersetzten Debüt „Knockemstiff“ (2008) ein düsteres, schwermütiges Gegen-Amerika. Knockemstiff ist der Name eines Dorfes in Ohio. Ein paar Häuser, eine Kirche, eine Tankstelle ... die handgezeichnete Landkarte, die der Prosa-Sammlung vorangestellt ist, suggeriert falsche Beschaulichkeit. In den Geschichten, die Pollock erzählt, in rauem Tonfall und nicht gerade nobel („... an dem Abend war es heißer als im Schlitz einer dicken Frau ...“), geht es um: Gewalt, Alkohol, Drogen. Aussichtslosigkeit, Aussichtslosigkeit und Aussichtslosigkeit.

Ein Mann trinkt Whiskey aus dem Aschenbecher seines Autos. Eine verwirrte junge Frau hat immer Fischstäbchen in der Handtasche. Ein tablettensüchtiger Arbeitsloser hält seinen kleinen Sohn für stumm – bis er entdeckt, dass er nur in seiner Anwesenheit nicht spricht.

Flucht?

Unmöglich.

Mehrere der lose miteinander verbundenen Kurzgeschichten, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken, handeln von Fluchtversuchen. Aber Pollock ist gnadenlos. Knockemstiff ist gnadenlos. Ein bösartiger Flecken Erde, an dem seine Bewohner festkleben wie an Fliegenpapier ... Der junge Daniel gerät in die Hände eines psychopathischen Truckers namens Cowboy Joe. Zwei Teenager fahren statt nach Kalifornien tagelang um den Ort herum und fressen Pillen wie Zuckerl.

Einzig der Leser kann diesem literarischen Horrortrip entfliehen – indem er das Buch weglegt. Aber es wird ihm schwerfallen.

KURIER-Wertung: **** von *****