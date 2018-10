Die Welt im Fluss

Am 20. September eröffnet die Ausstellung Claude Monet in der ALBERTINA und Sie können mit Ihren Fotos Teil davon werden.

Teilen Sie Ihren persönlichen Monet-Moment mit uns und bringen Sie Ihr Foto in die ALBERTINA.

Die einmalige Herbstausstellung Claude Monet steht ganz im Zeichen der „Welt im Fluss“. Egal ob Architektur, Landschaft, die Blumen im Garten oder geschäftiger Trubel – bei Monet bleibt nichts im festen Aggregatszustand. Empfinden Sie es dem Impressionisten nach, fangen Sie diese Szenen auf ihren eigenen Fotos ein und posten Sie diese mit dem Hashtag #MyMonetMoment.