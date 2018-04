Die TV-Tipps für Ostern: Krimis, Klassiker und Komödien

Angesichts des ausgedehnten Kinderprogramms am Vormittag darf der TV-Abend dann wieder ganz den Erwachsenen gehören: Heike Makatsch hat in "Zeit der Frösche" (ORF2, ARD, 20.15 Uhr) ihren zweiten Einsatz als "Tatort"-Kommissarin. Direkt im Anschluss ist Jasmin Gerat in "Die letzte Spur" (ORF2, 22.00 Uhr) zu sehen: In der Verfilmung von Charlotte Links Roman sucht sie nach ihrer Freundin, die möglicherweise Opfer eines Serientäters wurde.

Spannend geht es auch zu später Stunde mit "Blackhat" (ZDF, 23.35 Uhr) weiter: Chris Hemsworth bekommt Hafturlaub, um einen mysteriösen Hackerangriff aufzuklären.