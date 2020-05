Die Liebe, die Freunde und die Sehnsucht nach dem Meer

Christina Stürmer

"Es ist ein Rückblick auf alles, was bisher geschah. Man erlebt viel Positives aber auch Negatives. Aber wenn man das alles runterbricht, bleibt kitschigerweise meistens nur das Positive: Die Liebe, die Freunde, das Schöne." So beschreibtihren jüngsten Song "Was wirklich bleibt". Veröffentlicht wurde der vergangenen Freitag als einer der neuen Songs auf ihrem Best-of-Album "Gestern.Heute".

Nachdem Stürmer 2003 ihr erstes Album veröffentlicht, danach auch in Deutschland zum Star wurde und 2013 mit Bon Jovi auftrat, fand die 32-Jährige, es sei Zeit für einen musikalischen Rückblick. So gibt es auf "Gestern.Heute" zu dem neuen Rückblick-Song alle Hits von "Ich lebe" über "Mama Ana Ahabak" bis "Millionen Lichter". Und mit "Meer seh’n" auch noch einen zweiten neuen Song.

"Der beschreibt sehr schön die Momente, wenn einem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und man sich eine Pause wünscht", erklärt Stürmer. "Es ist ein klassischer Fernweh-Song."